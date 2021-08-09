Сотрудники полиции экстренно сопроводили автомобиль с родившей женщиной в приемное отделение родильного дома...

Сотрудники ОГИБДД УВД по ЮЗАО помогли незамедлительно доставить в роддом мать с новорожденной.К экипажу Отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД, несущему службу в районе Южное Бутово, обратился мужчина. Гражданин пояснил, что у его супруги в машине начались роды: ребенок уже родился в его автомобиле, и ему необходимо срочно попасть в роддом.Поскольку дороги были сильно загружены, старший лейтенант полиции Максим Лебухорский и Дмитрий Панюшин экстренно сопроводили автомобиль с родившей женщиной в приемное отделение родильного дома, сообщив по дороге о сложившейся ситуации работникам учреждения.Сотрудники Госавтоинспекции, помогавшие оперативно доставить маму и ребенка в больницу, вместе с родственниками приехали на выписку из роддома.Родители выразили огромную благодарность сотрудникам Госавтоинспекции за службу и желание помогать в любой ситуации.Госавтоинспекция города Москвы от всей души поздравляет родителей с рождением дочери! Желаем крепкого здоровья, благополучия и безопасных дорог!Пресс-служба УВД по ЮЗАО(495) 129-75-56