Злоумышленник подбежал к 71-летнему москвичу и открыто похитил у него стоявшую на земле сумку с продуктами и денежными средствами...

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Чертаново Южное и УВД по ЮАО задержали 37-летнего приезжего мужчину по подозрению в ограблении пенсионера.Предварительно установлено, что на Варшавском шоссе злоумышленник подбежал к 71-летнему москвичу и открыто похитил у него стоявшую на земле сумку с денежными средствами и продуктами питания, после чего с места происшествия скрылся. Материальный ущерб составил свыше 20 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские на Большой Серпуховской улице задержали подозреваемого. Похищенным он распорядился по своему усмотрению.По данному факту дознанием ОМВД России по району Чертаново Южное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22