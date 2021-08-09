Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Басманному району г. Москвы задержали подозреваемого в хищении зеркальных элементов с дорогостоящих иномарок...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Басманному району г. Москвы задержали подозреваемого в хищении зеркальных элементов с дорогостоящих иномарок.Предварительно установлена причастность к 14 эпизодам краж ранее судимого за имущественные преступления безработного уроженца Челябинска. У припаркованных на центральных улицах Москвы дорогих автомобилей он демонтировал элементы боковых зеркал заднего вида. При этом хищения совершались как по ночам, так и в дневное время. В результате владельцам автомобилей причинен материальный ущерб на общую сумму более 650 тысяч рублей. Украденные детали злоумышленник продавал с помощью сервисов бесплатных объявлений и в частных автомастерских.Подозреваемый задержан полицейскими в одном из хостелов в центре столицы. В отношении него сотрудниками подразделения дознания отдела МВД России по Басманному району города Москвы расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время устанавливается возможная причастность задержанного к другим эпизодам противоправной деятельности», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк