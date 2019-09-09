Дом городского судьи в американском штате Техас оказался захвачен енотом – животное не могли выгнать почти сутки.

На незваного гостя судья пожаловался в Facebook. Енот проник в дом ночью и устроил там погром. Ловили зверя более 20 часов, в какой-то момент судья начал вести текстовую трансляцию.К поимке енота мужчина подошел с юмором. Вот некоторые его цитаты:"Мы зашли в тактический тупик. Мы решились на стратегическое отступление: расставили ловушки в надежде, что враг рискнет выбраться за едой"."Я загнал его в угол и подготовил ловушку. Он решил вздремнуть. Поэтому я решил вздремнуть тоже".Енота поймали, когда он уснул на карнизе."Он будет заключен на срок от 20 до 30 (минут), после чего получит условно-досрочное освобождение с запретом на нелегальные проникновения", - написал судья.