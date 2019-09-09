Татьяна Кравченко, которую зрители полюбили в роли Валюхи в сериале Сваты, умеет любить и ради любимых готова на многое. Хотя ей самой любви в жизни доставалось очень мало. В программе Судьба человека она рассказывает о том, как едва не попала в Кащенко и не спилась только благодаря дочери.

Татьяна Кравченко, которую миллионы зрителей полюбили после роли Валюхи в сериале "Сваты", умеет любить и ради любимых готова на многое. Хотя ей самой любви в жизни доставалось очень мало.В программе "Судьба человека" она рассказывает, как случайно только в школе узнала, что ее воспитывает не родной отец. Тогда же Татьяна остро ощутила, что в семье она лишняя, поскольку у отчима и мамы была общая любимая дочь Лена.Актриса вспоминает, что раздражала взрослых столь сильно, что было невыносимо вместе существовать."Не знаю, чем бы все закончилось, если бы я в 18 лет не ушла из дома. В "Кащенко" бы все попали", — рассказывает Кравченко.Попытки Татьяны обрести женское счастье, создав крепкую семью, тоже заканчивались крахом.Ее первым мужем стал внук Владимира Маяковского, которого, признается актриса, она практически женила на себе. Однако счастье в семью не пришло: муж-скульптор изменял с натурщицами, выпивал, поднимал на нее руку, а когда узнал, что Татьяна ждет ребенка, заставил сделать аборт.Вспоминает актриса и о своей влюбленности в Александра Абдулова — коллегу по театру "Ленком" и партнера по мелодраме "Предчувствие любви".Кравченко понимала, что ему не пара, но Абдулов знал о ее чувствах и пользовался этим в своих целях.Не принес счастья и второй брак актрисы с Дмитрием Гербачевским. С ним 22-летняя Татьяна познакомилась на съемках картины "Летняя поездка к морю" и влюбилась с первого взгляда, но тогда он женился на другой.Когда же через несколько лет они снова встретились, то решили попробовать создать семью, в которой Татьяне хотелось верности и надежности. Однако и в отношениях с Гербачевским она получила лишь пренебрежение, измены и рукоприкладство.Но именно в этом браке у Кравченко родился единственный ребенок. Если бы не дочь Анна, то, признается актриса, она могла бы спиться.Дочь Татьяна воспитывала одна – отец Анны ничем не помогал. Но Кравченко на судьбу не сетует и говорит, что им с дочерью хорошо вместе, и они не жалеют, что остались вдвоем.Размышляя о своих отношениях с мужчинами, Татьяна говорит: "Много меня, не умею я быть загадкой и тайной".При этом актриса признается, что на судьбу не ропщет, говорит: "Все правильно!"Ответил ли взаимностью Татьяне Федор Добронравов – муж Валюхи в "Сватах", когда Кравченко призналась ему в любви? Как пользовался ее влюбленностью Александр Абдулов? Как отреагировал отчим, когда узнал, что Татьяна собирается стать актрисой?Кем был ее родной отец? Что говорит о сюрпризе — встрече со сводной сестрой в программе Андрея Малахова "Прямой эфир"? И жалеет ли, что мама не отдала ее настоящей польской княгине — жене родного отца актрисы после его смерти?В гостях у Бориса Корчевникова в программе "Судьба человека" – Татьяна Кравченко.