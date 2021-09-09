ОМВД России по району Гольяново г. Москвы устанавливает местонахождение пропавшего без вести Умматова Рахматуллы Косимжоновича

ОМВД России по району Гольяново г. Москвы устанавливает местонахождение пропавшего без вести Умматова Рахматуллы Косимжоновича, 1991 года рождения, местонахождение которого неизвестно с января 2017 года.Приметы: на вид 25-30 лет, рост 170-175 см, худощавого телосложения, лицо овальное, глаза карие, нос прямой, волосы черные.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 467-37-59, 8 (495) 965-14-01 или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по ВАО