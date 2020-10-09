В течение двух месяцев злоумышленница, используя служебное положение, забирала денежные средства организации себе...

Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по району Кунцево г. Москвы задержал женщину по подозрению в присвоении денежных средств организации.В ОМВД России по району Кунцево г. Москвы с заявлением обратилась представитель торговой компании. Она сообщила, что из кассы магазина, расположенного на Молодогвардейской улице, пропали 719 тысяч рублей.В результате проверочных мероприятий сотрудник полиции задержал подозреваемую. Ею оказалась 55-летняя сотрудница организации.Установлено, что злоумышленница осуществляла инкассацию денежных средств в магазине. В течение двух месяцев, используя служебное положение, она забирала денежные средства себе, которыми распоряжалась по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Кунцево г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 160 УК РФ «Присвоение или растрата». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93