По словам заявительницы, в одной из социальных сетей ей поступило предложение приобрести новорожденного ребенка за денежное вознаграждение...

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОУР УВД по ВАО задержали 25-летнюю приезжую, подозреваемую в незаконной продаже новорожденной дочери.В полицию с заявлением обратилась женщина. Она рассказала о том, что в одной из социальных сетей ей поступило предложение приобрести новорожденного ребенка за денежное вознаграждение в размере 300 тысяч рублей.Как установили оперативники, 25-летняя девушка написала заявительнице сообщение с предложением отдать на тот момент еще не рожденного ребенка. Спустя некоторое время злоумышленница родила ребенка в одной из больниц г. Москвы. В ходе переписки с предполагаемыми родителями, подозреваемая договорилась о встрече, а также назначила «вознаграждение» за передачу новорожденного ребенка в размере 300 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий при попытке продажи 7-дневного ребенка на территории г. Москвы сотрудники полиции задержали 25-летнюю подозреваемую.По данному факту СУ по ВАО ГСУ СК РФ по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 127.1 УК РФ «Продажа несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». Подозреваемая задержана в порядке статьи 91 УПК РФ.Управление уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве(495) 694-91-27