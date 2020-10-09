По словам заявительницы, в одной из социальных сетей ей поступило предложение приобрести новорожденного ребенка за денежное вознаграждение...
Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОУР УВД по ВАО задержали 25-летнюю приезжую, подозреваемую в незаконной продаже новорожденной дочери.
В полицию с заявлением обратилась женщина. Она рассказала о том, что в одной из социальных сетей ей поступило предложение приобрести новорожденного ребенка за денежное вознаграждение в размере 300 тысяч рублей.
Как установили оперативники, 25-летняя девушка написала заявительнице сообщение с предложением отдать на тот момент еще не рожденного ребенка. Спустя некоторое время злоумышленница родила ребенка в одной из больниц г. Москвы. В ходе переписки с предполагаемыми родителями, подозреваемая договорилась о встрече, а также назначила «вознаграждение» за передачу новорожденного ребенка в размере 300 тысяч рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий при попытке продажи 7-дневного ребенка на территории г. Москвы сотрудники полиции задержали 25-летнюю подозреваемую.
По данному факту СУ по ВАО ГСУ СК РФ по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 127.1 УК РФ «Продажа несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». Подозреваемая задержана в порядке статьи 91 УПК РФ.
Управление уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве
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