Злоумышленник, имевший доступ к сведениям, представляющим банковскую тайну, предоставил «заказчику» запрашиваемую информацию за денежное вознаграждение...

Следственным управлением УВД по ЦАО направлено в суд уголовное дело о незаконном разглашении сведений, составляющих банковскую тайну.В ходе предварительного следствия установлено, что бывший сотрудник одного из столичных банков, имевший доступ к сведениям, представляющим банковскую тайну, получил от неустановленного лица предложение о разглашении вышеуказанных сведений за денежное вознаграждение. Мужчина согласился и предоставил «заказчику» всю запрашиваемую информацию посредством мессенджера для обмена сообщениями.Следственной частью СУ УВД по ЦАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 183 УК РФ «Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Мещанский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-04-53