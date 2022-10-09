Во Владимирской области с 7 октября вводится ограничение на розничную продажу алкоголя на период...

Во Владимирской области с 7 октября вводится ограничение на розничную продажу алкоголя на период проведения частичной мобилизации.Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Авдеев. Согласно документу, запрет коснется следующих территорий:поселка Пакино Ковровского района (там располагается учебный центр, куда прибывают мобилизованные);города Коврова (на территории, ограниченной на севере и западе рекой Клязьмой, включая микрорайон Заречная Слободка; на востоке – массивом лесного фонда; на юге – Горьковской железной дорогой);всех муниципальных образований Владимирской области в радиусе 300 метров от зданий военных комиссариатов.Стоит отметить, что запрет не распространяется на заведения общепита.Местные администрации обязаны проинформировать граждан о введении ограничения с помощью стендов, печатных изданий и новостей на официальных сайтах.Фото: https://www.pxfuel.com/