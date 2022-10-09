Во Владимирской области с 7 октября вводится ограничение на розничную продажу алкоголя на период...
Во Владимирской области с 7 октября вводится ограничение на розничную продажу алкоголя на период проведения частичной мобилизации.
Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Авдеев. Согласно документу, запрет коснется следующих территорий:
поселка Пакино Ковровского района (там располагается учебный центр, куда прибывают мобилизованные);
города Коврова (на территории, ограниченной на севере и западе рекой Клязьмой, включая микрорайон Заречная Слободка; на востоке – массивом лесного фонда; на юге – Горьковской железной дорогой);
всех муниципальных образований Владимирской области в радиусе 300 метров от зданий военных комиссариатов.
Стоит отметить, что запрет не распространяется на заведения общепита.
Местные администрации обязаны проинформировать граждан о введении ограничения с помощью стендов, печатных изданий и новостей на официальных сайтах.
Фото: https://www.pxfuel.com/