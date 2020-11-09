Сотрудниками полиции было обнаружено лабораторное оборудование, химические реагенты, электронные весы, упаковочный материал и различные предметы, используемые в процессе изготовления психотропного вещества...

«Сотрудники УНК ГУ МВД России по г. Москве при силовой поддержке бойцов ОСН «Гром» ликвидировали лабораторию по производству амфетамина», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В результате отработки оперативной информации полицейские установили 36-летнего приезжего и 33-летнего жителя столицы, которые могут быть причастны к незаконным операциям с наркотиками. Злоумышленники самостоятельно изготавливали психотропное вещество – амфетамин и делали тайники-закладки в камере хранения сетевого продуктового магазина. Они были задержаны около одного из домов на Кировоградской улице.При обследовании квартиры, в которой проживали задержанные, обнаружено лабораторное оборудование, химические реагенты, технологические материалы, электронные весы, упаковочный материал, магниты для изготовления закладок и различные предметы и приспособления, используемые в процессе изготовления психотропного вещества. Также сотрудники полиции изъяли свертки с веществом, готовым для дальнейшего распространения. Согласно исследованию, проведенному в ЭКЦ ГУ МВД России по г. Москве, содержимое свертков является психотропным веществом – амфетамином, массой более 20 граммов.Изъятые емкости с химическими реагентами и материалами направлены на экспертизу в рамках возбужденного уголовного дела.Следствием ОМВД России по району Чертаново Северное г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В настоящее время в отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, им предъявлено обвинение в инкриминируемом противоправном деянии.УНК ГУ МВД России по г. Москве