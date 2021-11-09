Установлено, что наркотическое средство – героин, массой более 850 граммов, злоумышленник хранил с целью дальнейшего сбыта на территории округа в виде закладок...

«Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Раменки г. Москвы задержали 42-летнего жителя столицы по подозрению в покушении на сбыт около 850 граммов наркотического средства – героина.В результате отработки вверенной территории сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Раменки г. Москвы на Мичуринском проспекте задержали 42-летнего мужчину по подозрению в попытке сбыта запрещенного средства. Полицейскими проведен личный досмотр задержанного и осмотр места происшествия. В результате были обнаружены тайники с закладками, которые успел сделать подозреваемый. Изъятые свертки направлены на исследование, по результатам которого установлено, что в них содержится наркотическое средство – героин, общей массой более 70 граммов.В ходе дальнейшей работы сотрудниками УНК ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОНК УВД по ЗАО и сотрудниками ОМВД России по району Раменки г. Москвы был проведен обыск по месту проживания задержанного на Кронштадском бульваре. В его квартире полицейские обнаружили и изъяли свертки с неизвестным порошкообразным веществом и полимерный пакет с веществом растительного происхождения, весы, упаковочные материалы, 17 рулонов изоленты разных цветов и иные предметы, подтверждающие противоправную деятельность задержанного.Согласно проведенной экспертизе изъятое содержит в своем составе наркотическое средство – героин, общей массой более 780 граммов. Кроме того, в квартире злоумышленника обнаружено более 3 граммов амфетамина, 1 грамм гашиша и более двух граммов марихуаны.Установлено, что наркотическое средство – героин, массой более 850 граммов, злоумышленник хранил с целью дальнейшего сбыта на территории округа в виде закладок.Следствием ОМВД России по району Раменки г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и частью 4 статьи 228.1 УК РФ "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93УНК ГУ МВД России по г. Москве