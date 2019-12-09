В Сочи на олимпийском стадионе Фишт проходит матч 19 тура чемпионата России по футболу. Местный клуб Сочи принимает казанский Рубин. Фанаты обеих команд покинули стадион незадолго до перерыва.

В Сочи на олимпийском стадионе "Фишт" проходит матч 19 тура чемпионата России по футболу. Местный клуб "Сочи" принимает казанский "Рубин". Фанаты обеих команд покинули стадион незадолго до перерыва.Всероссийская акция фанатов продолжилась и в Сочи. Активные болельщики "Сочи" и "Рубина" поддержали предложение спартаковской группировки "Фратрия" и организованно покинули стадион. Таким образом, фанаты российских клубов выразили солидарность коллегам из "Спартака"."Фратрия" призвала болельщиков покинуть трибуны во время матчей 19 тура в знак протеста против действий правоохранительных органов в Санкт-Петербурге. В прошлое воскресенье полиция задержала многих фанатов, оскорблявших нападающего "Зенита" и сборной России Артема Дзюбу.