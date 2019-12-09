Управление Россельхознадзора по Омской области начало внеплановую проверку незаконного скотомогильника и озера крови. Также свою проверку проводит прокуратура. Ветслужбы все биологические отходы убрали и утилизировали, а на месте их обнаружения провели дезинфекцию.

Управление Россельхознадзора по Омской области начало внеплановую проверку незаконного скотомогильника и озера крови. Также свою проверку проводит прокуратура.Как сообщил РИА Новости представитель управления Россельхознадзора, проверка предприятия, занимающегося убоем скота, будет продолжаться до 10 января 2020 года. Пока о каких-то результатах говорить преждевременно.Трупы животных и водоем, наполненный кровью, были обнаружены вблизи деревни Ковалево Калачинского района активистами Общероссийского народного фронта. Озеро было площадью 30-40 квадратных метров.В Главном управлении ветеринарии Омской области сообщили, что к настоящему моменту все биологические отходы убраны и утилизированы, а на месте их обнаружения проведена дезинфекция. Возбудители особо опасных инфекций не обнаружены.Однако, по свидетельству очевидцев, озеро просто засыпали песком. Вокруг продолжают валяться кости животных. В воздухе стоит неприятный запах.Посмотреть эту публикацию в Instagram