Попытка добраться до упавших валенок закончилась вызовом спасателей. Сотрудникам МЧС пришлось ломать стену, чтобы вызволить узника вентиляционной шахты, в которую и рухнул мужчина, не пожелавший просто так смириться с утратой имущества.

В Сети опубликованы кадры спасения жителя Якутска, попавшего в крайне затруднительную ситуацию при странных обстоятельствах.Как сообщалось ранее, в воскресенье, 8 декабря, в спасательную службу Якутии обратились жители дома на Сергеляхском шоссе, сообщившие, что на первом этаже слышны крики, раздающиеся из-за стены.Прибывшие на место сотрудники МЧС выяснили, что пострадавший, находившийся на десятом, техническом, этаже, умудрился уронить валенки в вентиляционную шахту. Попытавшись спасти имущество, мужчина рухнул вниз и пролетел по вентиляции 28 метров, "финишировав" на первом этаже."Благодаря тому, что шахта идет на сужение, скорость падения замедлилась и мужчина остался жив, также падение смягчили упавшие вниз валенки", — отметили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.Мужчину удалось спасти – для его извлечения пришлось ломать стену. После того, как узник шахты оказался на свободе, его передали поджидавшим медикам.