По меньшей мере один человек погиб, судьба еще 27 остается неизвестной после мощного извержения вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, сообщает New Zealand Herald.My god, White Island volcano in New Zealand erupted today for first time since 2001. My family and I had gotten off it 20 minutes before, were waiting at our boat about to leave when we saw it. Boat ride home tending to people our boat rescued was indescribable. #whiteisland pic.twitter.com/QJwWi12Tvt— Michael Schade (@sch) December 9, 2019В Момент извержения на острове, по предварительным оценкам, находились около 50 человек, 23 из них эвакуировали, а вот с остальными на данный момент нет связи.Заместитель руководителя спасательной операции Джон Тимс подтвердил гибель одного туриста, не исключив, что число жертв "вероятно, будет расти". По его словам, ни спасатели, ни полицейские пока не могут отправиться к подножию вулкана из-за высокой опасности не вернуться. Тело погибшего уже доставили на Северный остров, о его национальности ничего не сообщается.VIDEO: Around 100 people were near New Zealand's White Island volcano when it erupted suddenly, leaving authorities scrambling to treat the injured and find those unaccounted for pic.twitter.com/dVWsKqAqLR— AFP news agency (@AFP) December 9, 2019Факаари, как называют Уайт-Айленд маори, остается самым активным вулканом Новой Зеландии. Последний раз огненная гора, расположенная в 50 километрах от Северного острова, напоминала о себе в 2013 году.