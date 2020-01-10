Актриса Наталья Бочкарева, которую в сентябре прошлого года задержали с кокаином, признала вину в хранении наркотиков. Она раскаялась в содеянном, попросила прекратить уголовное преследование и назначить ей штраф, сообщил источник в правоохранительных органах.

Актриса Наталья Бочкарева, которую в сентябре прошлого года задержали с кокаином, признала вину в хранении наркотиков. Она раскаялась в содеянном, попросила прекратить уголовное преследование и назначить ей штраф, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.Собеседник агентства отметил, что Бочкарева еще на стадии следствия заявила ходатайство о прекращении дела."Следствие с ним согласилось, потому что она ранее не судима, вину признала, характеризуется положительно, а преступление относится к категории небольшой тяжести", – пояснил источник.В данный момент дело в отношении Бочкаревой находится в Преображенском районном суде Москвы. Ранее следствие попросило суд оштрафовать актрису.39-летняя Бочкарева обвиняется по части 1 статьи 228 УК РФ ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств"). Эта статья предусматривает наказание от штрафа в размере 40 тысяч рублей до трех лет лишения свободы.В конце сентября сотрудники столичной ДПС остановили автомобиль Cadillac, которым управляла Бочкарева. Инспекторы, при общении с которыми актриса заметно волновалась, заметили, что от нее пахнет алкоголем, и предложили ей пройти медицинское освидетельствование. Актриса ответила отказом. Сотрудники правоохранительных органов провели досмотр и нашли у артистки 0,69 грамма кокаина. При этом Бочкарева пыталась спрятать сверток с наркотиком у себя в нижнем белье.В данный момент актриса находится под подпиской о невыезде. За отказ от медосвидетельствования ее почти на два года лишили водительских прав и назначили штраф в размере 30 тысяч рублей. Это решение Бочкарева обжаловать не стала.