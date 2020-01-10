Шоумен Александр Ревва, выступающий под псевдонимом Артур Пирожков, женился в четвертый раз, причем, на женщине, с которой он уже расписан. Пара любит периодически устраивать свадебные церемонии. Очередное торжество супруги провели на Мальдивах, где отдыхают вместе с детьми.

Шоумен Александр Ревва, выступающий под псевдонимом Артур Пирожков, женился в четвертый раз, причем, на женщине, с которой он уже расписан. Пара любит периодически устраивать свадебные церемонии. Очередное торжество супруги провели на Мальдивах, где отдыхают вместе с детьми.Кадрами с торжественной церемонии Ревва поделился в Instagram.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Ревва Александр (@arthurpirozhkov) 9 Янв 2020 в 11:56 PSTЕго жена, дизайнер Анжелика Ревва, тоже опубликовала фотографии в соцсети."Я стала твоей женой уже в четвертый раз", – обратилась она к мужу.Гостей на церемонии, которую супруги провели на пляже, не было: присутствовали только дочери – 13-летняя Алиса и шестилетняя Амелия.