В Австралии из-за лесных пожаров погибло более миллиарда животных и птиц. Об этом сообщают ученые из Сиднейского университета.

В Австралии из-за лесных пожаров погибло более миллиарда животных и птиц.Об этом сообщают ученые из Сиднейского университета, которые оценили потери на основе данных Всемирного фонда дикой природы. В фонде считают, что реальное число намного больше. На континенте огонь уничтожил более 10 миллионов гектаров, передает "Россия 24".Стихия бушует с октября 2019 года. Власти заявляют, что обстановка будет ухудшаться."Подтверждено 27 погибших. Также на сегодня сгорело более 2 тысяч домов. Однако сейчас мы продолжаем оценивать ущерб, и эти цифры, к сожалению, продолжают расти. Пожароопасная погода стремительно усиливается на юге и востоке страны", — прокомментировал ситуацию премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.