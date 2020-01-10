Москва попала в пятерку лучших для жизни городов мира. Рейтинг составили эксперты международной консалтинговой компании Resonance Consultancy. Они оценивали города с населением более миллиона человек.

Москва попала в пятерку лучших для жизни городов мира. Рейтинг составили эксперты международной консалтинговой компании Resonance Consultancy. Они оценивали города с населением более миллиона человек.В ходе исследования были проанализированы несколько параметров, в том числе климат, уровень безопасности, инфраструктура для отдыха, популярность города в социальных сетях.Список возглавил Лондон, в него также вошли Нью-Йорк, Париж и Токио. Москва стала лидером по таким показателям, как развитость маршрутной сети аэропортов и обеспеченность музеями.