МИД РФ вернул в Киев без рассмотрения украинскую ноту в связи с посещением президентом России Владимиром Путиным Крыма 9 января.

МИД РФ вернул в Киев без рассмотрения украинскую ноту в связи с посещением президентом России Владимиром Путиным Крыма 9 января, передает РИА Новости."Эту ноту, как и другие поступающие к нам обращения такого рода, МИД России вернул украинской стороне без рассмотрения ввиду отсутствия оснований для протеста. Напоминаем, что президент России и другие российские официальные лица не должны согласовывать с иностранными государствами свои поездки в субъекты Российской Федерации. Это в полной мере относится к Республике Крым и городу федерального значения Севастополю", — сообщили в министерстве.В ведомстве призвали украинскую сторону принять реальность принадлежности Крыма и Севастополя Российской Федерации.Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал ноту протеста МИД Украины политическим спамом."Посещение президентом страны одного из регионов – это обычное и необходимое действие для любой власти. И здесь позиция Украины – не более, чем политический спам. Да, когда-то Крым находился под юрисдикцией Украины, но времена изменились", — сказал Бальбек.Как сообщалось ранее, в Черном море в четверг прошли совместные учения Черноморского и Северного флотов с выполнением ракетных стрельб, в том числе крылатыми ракетами "Калибр" и гиперзвуковой аэробаллистической ракетой "Кинжал"​​​. В учениях были задействованы более 30 кораблей, подводная лодка ЧФ и более 40 летательных аппаратов ВКС России. За ходом учений с борта "Маршала Устинова" наблюдал президент РФ Владимир Путин.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. Президент России неоднократно говорил, что вопрос Крыма "закрыт окончательно".