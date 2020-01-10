В Православной церкви Украины (ПЦУ) прокомментировали решение главы ликвидированного Киевского патриархата Филарета отозвать свою подпись под постановление так называемого объединительного собора, которым в декабре 2018 года и была создана ПЦУ.

В Православной церкви Украины (ПЦУ) прокомментировали решение главы ликвидированного Киевского патриархата Филарета отозвать свою подпись под постановление так называемого объединительного собора, которым в декабре 2018 года и была создана ПЦУ."Это еще одно свидетельство того, что владыка встал на путь неправды", — сообщил заместитель главы управления ПЦУ по внешним связям, архиепископ Евстратий Зоря.По его словам, постановление поместного собора не является договором, который можно просто разорвать. При этом представитель ПЦУ напомнил, что и наследство, и имя Киевского патриархата теперь принадлежат поместной церкви, передает ТАСС.Так называемый объединительный собор, на котором две организации — Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь — объявили о создании Православной церкви Украины, был проведен в декабре 2018 года. После этого Константинопольский патриархат дал главе новой структуры томос об автокефалии. Русская православная церковь и каноническая Украинская православная церковь не признали новую структуру, назвав ее раскольнической.Киевский патриархат после создания Православной церкви Украины должен был быть распущен. Однако в июне 2019 года Филарет заявил о восстановлении этой структуры.Сегодня стало известно, что он отозвал свою подпись под постановлением о создании ПЦУ в знак протеста, так как министерство культуры отказывается регистрировать его Украинскую православную церковь Киевского патриархата.