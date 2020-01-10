Авиалайнер Airbus A321 российской авиакомпании Nordwind Airlines совершил жесткую посадку в аэропорту Антальи. По предварительной информации, экипаж запросил экстренную посадку из-за задымления. Самолет получил серьезные повреждения фюзеляжа, данных о пострадавших пока не поступало.

В Сети опубликованы кадры, запечатлевшие последствия инцидента с участием авиалайнера Airbus A321-200 компании Nordwind Airlines, произошедшего в пятницу, 10 января, в аэропорту Антальи.Как сообщает ТАСС, экипаж воздушного судна с бортовым номером VQ-BRS был вынужден запросить экстренную посадку в связи с обнаруженным задымлением салона.По неустановленным пока причинам приземление прошло не в штатном режиме – самолет сильно ударился о полосу носовой стойкой шасси, серьезно повредив фюзеляж воздушного судна.Сведений о пострадавших пока не поступало. По данным, требующим дополнительного подтверждения, в момент ЧП на борту авиалайнера не было пассажиров.