Россия расценивает происходящие события в Абхазии как внутреннее дело республики. Об этом заявили в министерстве иностранных дел России. Москва рассчитывает на стабилизацию обстановки в Абхазии через прямой мирный диалог.

Россия расценивает происходящие события в Абхазии как внутреннее дело республики. Об этом заявили в министерстве иностранных дел России.Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что рассчитывают на стабилизацию обстановки в Абхазии через прямой мирный диалог.В четверг протестующие, требуя отставки президента Рауля Хаджимбы, ворвались в администрацию президента. Парламент рекомендовал Хаджимбе покинуть свой пост, но тот отказался и предложил начать переговоры. Силовые структуры Абхазии были переведены на усиленный режим.Между тем секретарь Совета безопасности республики Мухамед Килба заявил ТАСС, что ситуация в Абхазии остается стабильной и контролируемой. Вся администрация находится на своих местах, в том числе президент.В свою очередь лидер оппозиции Аслан Бжания сообщил, что оппозиционеры работают над тем, чтобы политический кризис был урегулирован мирным путем. По его словам, "путь переговоров нужен и необходим".В пятницу Кассационная коллегия Верховного суда Абхазии рассмотрит жалобу на итоги президентских выборов. Жалобу подал кандидат в президенты Алхас Квициния.