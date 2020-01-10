Разведывательный самолет ВВС Великобритании RC-135W заметили недалеко от Калининградской области. Уточняется, что он находился в воздушном пространстве Польши и не приближался к российской границе ближе чем на 30-40 километров.

Разведывательный самолет ВВС Великобритании RC-135W заметили недалеко от Калининградской области. Уточняется, что он находился в воздушном пространстве Польши и не приближался к российской границе ближе чем на 40-50 километров, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на мониторинговые ресурсы.В это же время над Балтикой был обнаружен шведский разведывательный самолет Gulfstream 4.Журналисты отмечают постоянную активность иностранных самолетов-шпионов около Калининграда. Так, 9 января в этом районе объявились два разведчика ВВС США, один британец и один француз.RC-135W – самолет- разведчик американского производства, оснащенный датчиками для обнаружения и идентификации любых источников электромагнитного излучения. К ним могут относиться, например, радиолокационные станции зенитных ракетных систем. На вооружении Королевских ВВС стоят три таких машины.