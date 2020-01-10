В России наблюдается аномально теплая погода так как не сформировалась мощная зона высокого давления или сибирский максимум. При этом в Канаде и на Аляске небывалые холода.

В России наблюдается аномально теплая погода так как не сформировалась мощная зона высокого давления или "сибирский максимум". При этом в Канаде и на Аляске небывалые холода.Как сообщил РИА Новости глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин, обычно "сибирский максимум" образуется в это время над западной и восточной Сибирью, над Красноярским краем и над Якутией. Эта зона "держит" теплый воздух и идет выхолаживание, а потом этот холод естественно распространяется на Урал и в центральную Россию.По словам метеоролога, этот антициклон в этом году не сформировался над Сибирью, а находится на границе Монголии, над северо-западом Китая, захватывает юг Бурятии и юг Забайкалья.По этой причине на юге Бурятии и -25, и -30, а циклоны свободно проходят через Урал, неся с собой атлантическое тепло, а весь холод идет не над Сибирью, а в Канаду, на Аляску, где морозы доходят до минус 30 градусов."В Квебеке, а это широта Крыма, до минус 20 градусов со снегопадами и холод. Эта циркуляция воздушных масс больше характерна для конца октября, начала ноября месяца", — пояснил синоптик.Он также добавил, что теплом россияне обязаны идеальному стечению обстоятельств: обширная холодная зона сталкивается с теплым воздухом над Гольфстримом, проникает в Европу, а затем распространяется на Азию, не встречая на своем пути препятствий.Между тем, жители Европейской России дождались снегопадов, а вскоре синоптики обещают похолодание. Как сообщает Центр погоды ФОБОС, на Русской равнине похолодает, а на север Сибири придет потепление. Один и тот же циклон сумеет немного охладить Европейскую Россию и обогреть север Сибири.В четверг под удар вихря попало арктическое побережье России. В начальных классах школ на северо-востоке республике Коми отменили занятия. Из-за метели было приостановлено движение по зимникам в Ненецком автономном округе и на Ямале. Уже ночью пурга разбушевалась на севере Красноярского края, в Норильске.В эпицентре ненастья в четверг оказался Ненецкий автономный округ. Здесь в течение дня ветер усиливался до 27 метров в секунду. Из-за переноса выпадающего снега видимость на дорогах местами составляла менее километра. За Уралом порывы были слабее, до 20-21 м/с. В пятницу основное ядро штормового циклона уже переместится в Сибирь.На Ямале будет задувать до 20-25 м/с. А в низовьях Енисея и на Таймыре ветер может разгоняться еще сильнее.Там же будут отмечаться и самые интенсивные снегопады. Местами за сутки может выпасть более 20 мм осадков, или свыше половины январской нормы.В Норильске пурга задержится вплоть до субботы. Ветер в порывах около 25 метров в секунду. Вместе с ненастьем в регион придет мощное потепление, дневная температура повысится до минус 9, что почти на 15 градусов теплее обычного.Затем атмосфера начнет успокаиваться, станет холодать, к Старому Новому году температура опустится до -21. Однако во вторник ожидается вторжение нового циклона, несущего вместе со снегопадами очередную волну потепления.Циклон, несущий тепло в Сибирь, станет причиной небольшого понижения температуры на Русской равнине. Уже в пятницу в регион станут поступать воздушные массы с акватории Баренцева моря. Пик похолодания придется на субботу. С воскресенья восстановится атлантический погодный процесс, вернутся оттепели.В пятницу в столице существенные осадки маловероятны, дневная температура около 0, это на шесть с лишним градусов теплее климатической нормы. В субботу в Москве ожидаются снегопады, а столбики термометров опустятся до минус 1. В воскресенье потеплеет до +1, +2. Осадки, переходящие в дожди, станут разрушать появившийся снежный покров.