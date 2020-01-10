К 24 годам лишения свободы магаданский суд приговорил приехавшего в регион на заработки 65-летнего Александра Скамрова.

К 24 годам лишения свободы магаданский суд приговорил приехавшего в регион на заработки 65-летнего Александра Скамрова.Его признали виновным в убийстве, изнасиловании, действиях сексуального характера и надругательстве над телом четырехлетней девочки, передает РИА Новости.Девочка пропала с детской площадки у дома в поселке Снежный под Магаданом в мае 2019 года​​​. Велись масштабные поисковые работы. В результате был задержан ранее неоднократно судимый за изнасилования Скамров. Он снимал квартиру в доме, где жила девочка.В ходе допроса, мужчина признался, что выбросил тело девочки в мусорный контейнер у дома, в итоге следователи нашли его только на свалке. В ходе расследования выяснились шокирующие подробности последних минут жизни ребенка.