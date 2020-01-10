Фантастический фильм Федора Бондарчука Вторжение стал одним из лидеров по итогам новогодних каникул в России. Картина собрала 750 миллионов рублей и по этому показателю обогнала даже знаменитые Звездные войны. Вторжение посмотрели уже более двух миллионов человек, но за билетами по-прежнему очереди.

Фантастический фильм Федора Бондарчука "Вторжение" стал одним из лидеров по итогам новогодних каникул в России. Картина собрала 750 миллионов рублей и по этому показателю обогнала даже знаменитые "Звездные войны". "Вторжение" посмотрели уже более двух миллионов человек, но за билетами по-прежнему очереди."Вторжение" уже вызвало настоящее притяжение зрителей в кинотеатры. Более двух с половиной миллионов человек посмотрели фильм за первые новогодние праздники. И это только начало! В кинотеатры возвращаются те, кто уезжал на каникулы и кто готов пережить "Вторжение" снова.- Хороший фильм! Еще раз сходила бы, показала бы детям.- Серьезно, мощно, современно, и ничем не хуже западных блокбастеров.Кино-катастрофа, где в центре апокалипсиса оказываются знакомые каждому улицы российской столицы. Чтоб увидеть такое в кино, пришли даже те, кто обычно не смотрит отечественные фильмы.- Мы никогда не ходили на русские фильмы, но в этот раз решили пойти. Нам очень понравилось, нам понравилась операторская работа, монтаж, режиссерская работа!- Столько спецэффектов, такая история любви, и вообще все круто!Москва, затопленная миллионами кубометров воды, и небывалые спецэффекты, ради которых художники отрисовали более 2000 кадров абсолютно с нуля, это визуальная составляющая "Вторжения", но, как выяснилось, зрителям важно не только это — те, кто выходят из кинозалов, отмечают любовную линию и юмор в фильме.- Там много спецэффектов, шутки есть, и просто интересный сюжет.После контакта с пришельцем у главной героини Юлии открываются сверхспособности. Неведомая сила растет в ней день ото дня, и этим заинтересовались не только ученые и военные, но и… инопланетяне. Есть ли шанс противостоять вторжению из космоса?В команде "Вторжения" трое актеров из знаменитого экипажа "Т-34", легендарного фильма, который взорвал кинозалы год назад. Что поможет им победить теперь в современном мире, где и сама техника против человека? Фильм, который заставляет думать, — во всех кинотеатрах страны и в эти выходные.