Больше всего случаев COVID-19 выявлено во Владимире — 4230.

161 новый случай коронавирусной инфекции лабораторно подтвержден во Владимирской области за минувшие сутки, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.За весь период пандемии в регионе коронавирусной инфекцией заболел 20 251 человек, 17 779 выздоровели. За сутки владимирские врачи после лечения от коронавируса выписали 108 бывших пациентов.Больше всего случаев COVID-19 выявлено во Владимире — 4230, в Гусь-Хрустальном — 2608, и в Муроме — 2228.По данным федерального сайта «СтопКоронавирус», за весь период пандемии во Владимирской области зарегистрировано 544 летальных случая, связанных с COVID-19.