Миллионы китайцев во время вспышки коронавируса ушли в онлайн. В результате, доходы многих IT-компаний значительно выросли. Разбираемся, кто выиграл от эпидемии

Миллионы китайцев в Ухане и его окрестностях, сидящих по домам во время вспышки коронавируса, уходят в онлайн. Кто-то развлекает себя в Сети во время вынужденного затворничества, кто-то работает из дома через Интернет. Неудивительно, что на этом фоне начали расти доходы технологических компаний, которые предлагают такие услуги, как мобильные игры, конференции и дистанционные медицинские консультации.Хотя никто не знает, как и когда закончится кризис в области здравоохранения, ландшафт бизнеса и технологий, скорее всего, изменится к моменту окончания кризиса, с новым составом победителей и проигравших в китайской цифровой экономике.Игровая индустрия Китая получила большие выгоды от вспышки коронавируса, отметил в своем докладе аналитик Nomura Цзялун Ши (Jialong Shi). Эксперт заявил, что в большинстве существующих игровых проектов Китая с января наблюдается всплеск внутриигровых покупок и рост онлайна.Так, игра Honor of Kings от Tencent возглавила чарты с более 100 млн. ежедневными активными пользователями, по сравнению с обычным уровнем около 60 — 70 миллионов, по данным Nomura. За неделю до 24 января Honor of Kings принесла 2 млрд юаней ($286 млн), превзойдя все китайские мобильные игры в магазине приложений Apple.Аналитики Sinolink Securities отмечают, что игровые компании больше других выиграют от вспышки коронавируса. Эксперты прогнозируют, что ежедневное количество пользователей Honor of Kings вырастет от 120 до 150 миллионов в течение праздничного сезона, что является самым высоким показателем за всю историю.Стратегическая игра Plague Inc. внезапно стала самым продаваемым приложением для iOS в Китае. Игра затрагивает тему вирусов, но слегка в ином ключе - там нужно создавать и развивать патоген для разрушения мира. По данным Sensor Tower, в январе игру купили 78 000 раз против 16 000 в декабре. Усилилось внимание и к многопользовательской игре от Blizzard — World of Warcraft.Ожидалось, что сотрудники вернутся на работу 31 января, после недельного праздничного перерыва, но вспышка коронавируса заставила власти продлить каникулы. Это привело к резкому росту использования таких приложений для удаленной работы, как DingTalk от Alibaba и WeChat Work от компании Tencent, а также Lark (аналога Slack) и WeLink от компании Huawei.Аналитики говорят, что крупнейший, пусть и вынужденный, эксперимент по удаленной работе в Китае будет также стимулировать традиционно ориентированных на потребителя технологических компаний, чтобы улучшить сервисы для корпоративных клиентов, дабы удовлетворить растущий спрос на рынке корпоративного программного обеспечения в стране. Компания Tencent уже объявила о том, что увеличит максимальное количество участников совещаний для сервиса видеоконференций WeChat Work до 300 человек.Также стали развиваться платформы для дистанционного обучения. Так, сервис Youku открыл возможность проведения занятий для учащихся начальной и средней школы через Интернет. Другие компании в сфере онлайн-образования предложили бесплатные уроки во время эпидемии, включая New Oriental Group, крупнейшую в Китае частную образовательную компанию, и платформу для изучения английского языка VIPKid. Некоторые спортивные залы перешли на "удалёнку" в попытке сохранить клиентов и помогая им не терять форму.Все больше людей обращаются в Интернет за медицинскими консультациями, что дает толчок развитию телемедицинских услуг. По словам представителя компании "WeDoctor Group" из Ханчжоу, в период с 23 по 30 января было предоставлено около 777 000 онлайн-консультаций. Обычно стоимость консультаций составляет от 19 до 29 юаней, но в настоящее время они предоставляются бесплатно, если речь идет о коронавирусе.За шесть дней до 29 января платформа Tencent Trusted Doctors провела 1,21 млн. онлайн-консультаций по всей стране, что в четыре раза больше, чем за тот же период прошлого года, по словам компании.Еще одним бенефициаром роста онлайн-услугами во время эпидемии коронавируса можно считать компании, занимающиеся облачным бизнесом. Такие фирмы хранят на своих серверах и обеспечивают удаленный доступ к программам, сервисам, сайтам, приложениям и т.д.