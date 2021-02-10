Он пообещал «жесткую реакцию» курирующему социальный блок вице-губернатору.

Он пообещал «жесткую реакцию» курирующему социальный блок вице-губернатору.Это было сделано в ходе заседания комиссии по рассмотрению представления прокуратуры о нарушениях, связанных с обеспечением льготных категорий граждан лекарствами.Владимир Сипягин заявил, что закупки в сфере здравоохранения - это персональная ответственность первого вице-губернатора Сергея Шевченко. И потребовал от него письменные объяснения.На их основании будет принято решение о привлечении Шевченко к дисциплинарной ответственности. Возможно, вплоть до увольнения, рассказали нам источники в "белом доме".Напомним, что накануне «Единая Россия» , где было заявлено о проблемах с льготными лекарствами.