При личном досмотре полицейские изъяли у него 28 свертков с порошкообразным веществом...

Сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали 21-летнего приезжего мужчину по подозрению в попытке сбыта наркотического средства – героина.В рамках проведения оперативного мероприятия полицейские установили, что мужчина распространял наркотические средства на территории Московского региона путем закладок. При личном досмотре полицейские изъяли у него 28 свертков с порошкообразным веществом. Согласно результатам исследования изъятый материал содержит в своем составе героин, массой более 60 граммов.Следователем ОМВД России по району Гольяново г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73