У Боинга-737 авиакомпании Ethiopian Airlines, разбившегося неподалеку от Аддис-Абебы, после взлета была неустойчивая вертикальная скорость. По имеющейся информации, выживших в катастрофе нет.

У "Боинга-737" авиакомпании Ethiopian Airlines, разбившегося неподалеку от Аддис-Абебы, после взлета была неустойчивая вертикальная скорость. Подробные данные с параметрами его полета перед крушением приводит в "Твиттере" портал Flightradar24.Additional data from Flightradar24 ADS-B network show that vertical speed was unstable after take off.Take off 05:38:18 UTCLast position received by FR24 at 05:41:02 UTCPlease note that Addis Ababa airport is located at 7,625 feet AMSL. pic.twitter.com/Uyvfp1x9Xb— Flightradar24 (@flightradar24) 10 марта 2019 г.Самолет разбился недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт через несколько минут после вылета из Аддис-Абебы в столицу Кении Найроби. На борту находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа. По имеющейся информации, выживших в катастрофе нет. По сообщению авиакомпании, в настоящее время уточняется список пассажиров, передает РИА Новости.По предварительным данным посольства России в Аддис-Абебе, сотрудников российских учреждений в Эфиопии на борту разбившегося "Боинга" не было. В дипмиссии проверяют, не было ли на борту кого-либо из туристов-россиян, для этого представители посольства отправились в авиакомпанию.