На маршруте патрулирования сотрудники полиции обратили внимание на лежащего в снегу человека, который находился в сознании, но не двигался...

Сотрудники отдельного взвода ППСП ОМВД России по району Свиблово г. Москвы старшие сержанты полиции Роман Ликанов и Евгений Кротов помогли мужчине, который замерзал на улице.В ОМВД России по району Свиблово г. Москвы с благодарностью обратился житель района. Мужчина рассказал, что в ночное время на улице ему внезапно стало плохо, и, потеряв сознание, он упал в сугроб. Гражданин длительное время провел на морозе и из-за сильного переохлаждения почти не мог говорить и двигаться.В это время старшие сержанты полиции Роман Ликанов и Евгений Кротов находились на маршруте патрулирования. На Снежной улице они обратили внимание на лежащего в снегу человека, который находился в сознании, но не двигался. Полицейские незамедлительно подняли его и, посадив отогреваться в патрульный автомобиль, вызвали скорую помощь. Убедившись, что жизни и здоровью гражданина ничего не угрожает, сотрудники полиции доставили его до дома и передали родственникам.Спустя некоторое время гражданин нашел своих спасителей и обратился к ним со словами благодарности за оказанную помощь.В УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве в торжественной обстановке врио начальника Управления полковник полиции Андрей Андрющенко поблагодарил сотрудников патрульно-постовой службы полиции за добросовестное выполнение служебных обязанностей, личную инициативу, проявленную бдительность и вручил им грамоты.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29