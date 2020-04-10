Американская корпорация Boeing обнаружила две новые ошибки в программном обеспечении злополучной модели 737 МАХ.

Вирус вирусом, а проблемы с Boeing — по расписанию. Американская корпорация обнаружила две новые ошибки в программном обеспечении модели 737 МАХ.Как сообщает Reuters, неполадки касаются системы управления полетом и могут заставить лайнер самопроизвольно набрать или сбросить высоту, а также отключить автопилот при подготовке к посадке. При этом в компании заявляют, что эти проблемы не связаны с двумя катастрофами и никак не повлияют на планы Boeing вернуть злополучный самолет в небо к середине этого года.В свою очередь в FAA сообщили, что регулятор постоянно на связи с Boeing, поскольку компания "продолжает работу над автоматизированной системой управления полетом на 737 MAX": "Производитель должен продемонстрировать соответствие всем сертификационным стандартам". Авиапроизводитель заверяет, что готовящееся обновление ПО позволит решить имеющиеся проблемы.Вопрос только, когда же это случится? Тестовый полет Boeing, запланированный на февраль и затем отложенный на апрель, могут снова перенести, отмечает агентство. По данным его источников, момент истины теперь отодвигается на конец мая минимум, а то и на более поздний срок.