Итальянский футбольный клуб Интер планирует стать следующей командой аргентинского нападающего Барселоны Лионеля Месси. Миланцы прорабатывают варианты с возможным приобретением 32-летнего футболиста.

Итальянский футбольный клуб "Интер" планирует стать следующей командой аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси. Миланцы прорабатывают варианты с возможным приобретением 32-летнего футболиста.Начать переговоры с игроком, чей контракт с "Барселоной" завершается летом 2021 года, в "Интере" намерены в предстоящее трансферное окно, сообщает TNT Sports. Одним из главных конкурентов миланцев в борьбе за Месси может стать родной клуб аргентинца — "Ньюэллз Олд Бойз".Напомним, что на протяжении всей своей профессиональной карьеры Месси выступает исключительно за "Барселону". За это время он сыграл за каталонцев 718 матчей, забил 627 голов, а также 267 раз выступал в качестве ассистента.