Министерство здравоохранения России рекомендовало поваренную соль (хлорид натрия) как средство профилактики коронавируса. Эксперты ведомства предлагают делать из нее раствор для орошения слизистых оболочек носа.

Министерство здравоохранения России рекомендовало поваренную соль (хлорид натрия) как средство профилактики коронавируса. Эксперты ведомства предлагают делать из нее раствор для орошения слизистых оболочек носа.В ведомстве считают, что это помогает снизить количество бактериальных и вирусных возбудителей заболеваний.В обновленных рекомендациях Минздрава упомянуты и уже известные методы профилактики, в частности, соблюдение личной гигиены. В ведомстве напомнили о необходимости мыть руки с мылом, касаться лица только чистыми руками или салфетками. Также при необходимости посещать общественные места или работать с людьми нужно надевать медицинскую маску, которую следует менять раз в два часа.Специалисты Минздрава также назвали препараты для лечения COVID-19: хлорохин, гидроксихлорохин, лопинавир+ритонавир, азитромицин в комбинации с гидроксихлорохином, а также препараты интерферонов.По последним данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России общее число зараженных коронавирусом составило 10,1 тысячи человек, 76 случаев оказались смертельными, почти 700 пациентов выздоровели.В связи с распространением заболевания в России был введен всеобщий режим самоизоляции. Его продолжительность определяет руководство регионов, исходя из эпидемиологической обстановки. В Москве он действует до 30 апреля.Судя по индексу самоизоляции, соблюдают этот режим лишь половина москвичей.