Американский боец смешанного стиля Исайя Чапмен скончался в результате огнестрельного ранения вблизи своего дома в городе Акрон (штат Огайо). Ему было 30 лет. Нападавший на спортсмена человек остается на свободе.

Американский боец смешанного стиля Исайя Чапмен скончался в результате огнестрельного ранения вблизи своего дома в городе Акрон (штат Огайо). Ему было 30 лет. Нападавший на спортсмена человек остается на свободе. Его личность не установлена.Инцидент произошел вечером среды. Полиция получила сообщение о стрельбе в 21:40 по местному времени. Как сообщает MMA Junkie, по прибытии полицейские обнаружили раненного Чапмена и вскоре он был доставлен больницу. Однако врачам спасти спортсмена не удалось.Чапмен выступал на профессиональном уровне с 2012 года. За свою карьеру он провел 13 боев, из которых девять выиграл, а четыре проиграл. Одно из поражений произошло в бое против россиянина Тимура Валиева в 2014 году. Свой последний бой Чапмен провел в октябре 2019 года на турнире Bellator 232.