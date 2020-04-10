Экономический рост в Великобритании может сократиться на 25% в период с апреля по июнь после падения на 5% в первые три месяца года, сообщили аналитики Национального института экономических и социальных исследований (NIESR).

Экономический рост в Великобритании может сократиться на 25% в период с апреля по июнь после падения на 5% в первые три месяца года, сообщили аналитики Национального института экономических и социальных исследований (NIESR), передает Reuters.NIESR, аналитический центр, который делает оценки роста валового внутреннего продукта после публикации официальных данных, заявил, что вероятно падение ВВП в I квартале на 5%, а во II квартале возможно снижение на 15-25% в случае продолжения ограничительных мер, связанных со вспышкой коронавируса."COVID-19 и глобальная блокировка вытолкнули экономику на неизвестную территорию, где мы можем наблюдать снижение ВВП рекордными темпами за квартал. Тем не менее мгновенное и значительное восстановление остается очевидной возможностью, если распространение вируса быстро остановится", — сказал экономист NIESR Кемар Уайт.Как сообщалось ранее, британская экономика в феврале снизилась, причем произошло это еще до того, как страна ввела более жесткие ограничения для сдерживания распространения коронавируса.ВВП Великобритании в январе сократился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, как показали данные Национального статистического управления (ONS).