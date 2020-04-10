В Приморье продолжается борьба двух сезонов - зимы и весны. Жители поселка Ольга оказались утром в зимней сказке, видео прислали в редакцию Вести: Приморье. На самом деле, в Ольгинском районе выпало рекордное количество осадков – до одного метра.

В Приморье продолжается борьба двух сезонов — зимы и весны. Жители поселка Ольга оказались утром в зимней сказке, видео прислали в редакцию "Вести: Приморье". На самом деле, в Ольгинском районе выпало рекордное количество осадков – до одного метра.Синоптики сегодня обещают понижение давления, значит облачность и умеренные осадки. Сюрпризов от природы приморцам стоит ждать к выходным, в одних районах ожидается дождь, в других — снег. Но погода вернется к температурной норме уже ко второй половине воскресенья.