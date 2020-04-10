Злоумышленник, предположительно путем подбора ключей к входной двери, проник в квартиру и похитил имущество...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Раменки г. Москвы совместно с сотрудниками УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержали 18-летнего молодого человека, подозреваемого в квартирной краже.В полицию обратился 48-летний житель столицы. Он сообщил, что из его квартиры на Мичуринском проспекте пропали ювелирные изделия, денежные средства и личные вещи.Общий материальный ущерб составляет более 3 миллионов рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого.Установлено, что злоумышленник, предположительно путем подбора ключей к входной двери, проник в квартиру и похитил имущество. Частью похищенного он успел распорядиться по своему усмотрению.По данному факту следствием ОМВД России по району Раменки г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93