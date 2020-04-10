Всемирный банк резко снизил свой прогноз для стран с формирующимся рынком и развивающихся стран в Европе и Центральной Азии на 2020 год из-за пандемии коронавируса, пишет Reuters.

Всемирный банк резко снизил свой прогноз для стран с формирующимся рынком и развивающихся стран в Европе и Центральной Азии на 2020 год из-за пандемии коронавируса, пишет Reuters.Базовый сценарий Всемирного банка предусматривает сокращение ВВП стран с формирующимся рынком и развивающихся стран в регионе на 2,8% в 2020 году. Негативный сценарий предусматривает падение ВВП на 4,4%. Всемирный банк пояснил, что широкий диапазон его прогнозов обусловлен значительной неопределенностью в отношении усилий стран по сдерживанию COVID-19."Пандемия, несомненно, подорвет краткосрочные перспективы, сказываясь на внутреннем спросе, оказывая дальнейшее понижательное давление на цены на сырьевые товары, нарушая тесно связанные глобальные и региональные цепочки поставок, сокращая количество поездок и туристов, а также снижая спрос на экспорт из региона", — говорится в докладе банка.По оценкам Всемирного банка, в 2021 году ВВП может продемонстрировать рост на 5,6-6,1%. Однако многое будет зависеть от того, когда будут отменены ограничительные меры, призванные сдержать распространение вируса, а также от динамики цен на сырьевые товары и скорости восстановления экономики в еврозоне.Доклад охватывает широкий регион, в который входят Болгария, Венгрия, Литва, Польша, Сербия, Белоруссия, Украина, Грузия и Казахстан.