Всемирная торговая организация установила для Украины крайний срок исполнения решений по спору с Москвой относительно неправомерных энергокорректировок. Иск был подан еще в 2015 году, арбитраж закрепил решение в пользу России осенью прошлого года, однако Киев до сих пор его не выполнил.

Всемирная торговая организация обязала Киев до 15 сентября исполнить решение по спору об энергокорректировках, вынесенное в пользу Москвы.Разбирательство началось еще в 2015 году. За год до этого, в 2014 году, Украина втрое повысила ввозные пошлины на нитрат аммония (с 11,91% до 36,03%), объяснив свое решение существенными отличиями цен на газ для местных предприятий и российских производителей. Россия подала иск в ВТО.Там признали, что Киев нарушил нормы организации. Затем решение было закреплено в ходе апелляции. Предполагалось, что Украина либо сразу исправит нарушения, либо договорится с Россией о сроках. Но этого не произошло, так что пришлось обратиться в арбитраж ВТО, который сам установил реперные точки."8 апреля арбитраж вынес решение о разумном сроке для выполнения рекомендаций и постановлений органа по урегулированию споров (DSB) в споре "Украина — антидемпинговые меры в отношении нитрата аммония" (WT / DS493), — говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации. — Арбитры определили, что разумный срок для Украины для выполнения рекомендаций и решений DSB составляет 11 месяцев и 15 дней с момента принятия коллегией и Апелляционного органа решений по этому спору. Таким образом, разумный период истекает 15 сентября 2020 года".