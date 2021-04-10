Дознавателем отдела дознания ОМВД России по Пресненскому району г. Москвы назначены судебно-психиатрическая и лингвистическая экспертизы...

«Дознавателем отдела дознания ОМВД России по Пресненскому району г. Москвы назначены судебно-психиатрическая и лингвистическая экспертизы в целях установления обстоятельств, имеющих существенное значение для расследования уголовного дела в отношении 22-летнего мужчины, позиционирующего себя как видеоблогер.В октябре 2020 года отделом дознания ОМВД России по Пресненскому району г. Москвы было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ «Побои». Санкция указанной статьи предусматривает в качестве максимального наказания лишение свободы на срок до 2-х лет.Дознанием установлено, что молодой человек во время организованной им прямой трансляции на популярном видеохостинге в сети Интернет нанес телесные повреждения своей 21-летней знакомой, жительнице столицы. Девушка обратилась в полицию.На данном этапе потерпевшая и подозреваемый ознакомлены с заключением судебно-медицинской экспертизы, проведенной по постановлению дознавателя.Предварительное расследование продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк