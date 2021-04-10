Дознавателем отдела дознания ОМВД России по Пресненскому району г. Москвы назначены судебно-психиатрическая и лингвистическая экспертизы...
«Дознавателем отдела дознания ОМВД России по Пресненскому району г. Москвы назначены судебно-психиатрическая и лингвистическая экспертизы в целях установления обстоятельств, имеющих существенное значение для расследования уголовного дела в отношении 22-летнего мужчины, позиционирующего себя как видеоблогер.
В октябре 2020 года отделом дознания ОМВД России по Пресненскому району г. Москвы было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ «Побои». Санкция указанной статьи предусматривает в качестве максимального наказания лишение свободы на срок до 2-х лет.
Дознанием установлено, что молодой человек во время организованной им прямой трансляции на популярном видеохостинге в сети Интернет нанес телесные повреждения своей 21-летней знакомой, жительнице столицы. Девушка обратилась в полицию.
На данном этапе потерпевшая и подозреваемый ознакомлены с заключением судебно-медицинской экспертизы, проведенной по постановлению дознавателя.
Предварительное расследование продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк