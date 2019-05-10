В Мадриде продолжается престижный теннисный турнир. В женской сетке соревнований первая ракетка мира Наоми Осака из Японии оступилась на стадии 1/4 финала, в котором она проиграла швейцарке Белинде Бенчич. Теперь японка рискует лишиться первого места мирового рейтинга.

В Мадриде продолжается престижный теннисный турнир. В женской сетке соревнований первая ракетка мира Наоми Осака из Японии оступилась на стадии 1/4 финала, в котором она проиграла швейцарке Белинде Бенчич. Теперь японка рискует лишиться первого места мирового рейтинга.Осака взяла первый сет, выиграв его со счетом 6:3. Однако далее Бенчич навязал борьбу первому номеру посева в Мадриде и взяла две последующие партии – 6:2, 7:5, а вместе с ними выиграла и матч. Встреча между соперницами продолжалась 2 часа 11 минут.Теперь за место в финале Бенчич поспорит с румынкой Симоной Халеп, которая в свою очередь и является главной угрозой первому месту Осаки в рейтинге. Для того, чтобы сместить японку с трона женского тенниса, Халеп необходимо выигрывать турнир в Мадриде.Полуфинал между Бенчич и Халеп состоится 10 мая.