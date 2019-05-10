На Шри-Ланке задержан полицией 31-летний гражданин России. Причиной задержания названа несанкционированная съемка в нескольких районах острова с использованием беспилотника.

На Шри-Ланке задержан полицией 31-летний гражданин России. Причиной задержания названа несанкционированная съемка в нескольких районах острова с использованием беспилотника.Мужчину задержали 9 мая во время съемок на пляже Девата в городе Галле на юго-западе Шри-Ланки, информирует местный портал Ada Derana. Сообщается, что россиянин прибыл на остров 28 апреля и должен был покинуть его 11 мая. По имеющимся данным, это сотрудник одной из российских телекоммуникационных компаний.