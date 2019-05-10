Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты, сообщает сайт радиостанции Говорит Москва.

Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты, сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва"."Аневризма грудной части аорты разорванная" — так описана причина смерти в заключении судебно-медицинской экспертизы", — говорится в сообщении.Доренко умер вечером 9 мая. Журналисту стало плохо, когда он ехал на мотоцикле, в итоге он потерял управление и упал. Смерть носила естественный характер и не стала следствием ДТП.К зданию радиостанции "Говорит Москва", где Доренко был главным редактором, люди несут цветы. Один из соратников журналиста сообщил, что Доренко похоронят на Троекуровском кладбище.