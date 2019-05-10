Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты, сообщает сайт радиостанции Говорит Москва.
Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты, сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва".
"Аневризма грудной части аорты разорванная" — так описана причина смерти в заключении судебно-медицинской экспертизы", — говорится в сообщении.
Доренко умер вечером 9 мая. Журналисту стало плохо, когда он ехал на мотоцикле, в итоге он потерял управление и упал. Смерть носила естественный характер и не стала следствием ДТП.
К зданию радиостанции "Говорит Москва", где Доренко был главным редактором, люди несут цветы. Один из соратников журналиста сообщил, что Доренко похоронят на Троекуровском кладбище.