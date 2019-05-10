Скончалась 80-летняя Нелли Корниенко – ведущая актриса Малого театра. Она долго болела. Утрата постигла театр 9 мая, артистка умерла ровно за две недели до дня рождения.

Скончалась 80-летняя Нелли Корниенко – ведущая актриса Малого театра. На сайте культурного учреждения отмечается, что она долго болела. Утрата постигла театр 9 мая, но известно об этом стало лишь сегодня. Артистка умерла ровно за две недели до дня рождения.В Малом, где Нелли Ивановна служила с 1959-го, она сыграла более полусотни ролей, последняя из которых – кормилица королевы Шотландской в "Марии Стюард".Дата, время и место прощания пока не определены.