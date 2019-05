Торговые переговоры США с Китаем проходят весьма благоприятным образом, и нет абсолютно никакой необходимости спешить, сообщил в Твиттере американский президент Дональд Трамп. По его словам, Китай уже сейчас платит Штатам 25-процентные пошлины на товары и продукцию общей стоимостью 250 миллиардов долларов, и запущен процесс введения дальнейших тарифов.

Торговые переговоры США с Китаем проходят весьма благоприятным образом, и нет абсолютно никакой необходимости спешить, сообщил в "Твиттере" американский президент Дональд Трамп. По его словам, Китай уже сейчас платит Штатам 25-процентные пошлины на товары и продукцию общей стоимостью 250 миллиардов долларов, и запущен процесс введения тарифов в отношении импорта из Китая общим объемом еще 325 миллиардов.Средства от уплаты пошлин идут прямо в американскую казну, сообщил Трамп, и будут использованы в том числе для закупки сельхозпродукции у своих же американских фермеров для отправки еды в бедные и голодающие страны в качестве гуманитарной помощи. Это поможет и фермерам, и голодающим нациям. Остальные доходы от тарифов на китайские товары, по словам Трампа, можно будет использовать на строительство новой инфраструктуры, финансирование здравоохранения и многое другое. "Производите свою продукцию в США, и никаких тарифов не будет", — советует Трамп.Build your products in the United States and there are NO TARIFFS!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 мая 2019 г.Торговые переговоры США и Китая должны продолжиться в Вашингтоне в пятницу, 10 мая, передает "Интерфакс". При этом на торгах на "Московской бирже" рубль в настоящее время умеренно снижается к бивалютной корзине на фоне опасений участников рынка за судьбу торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином и высокой волатильности мировых рынков из-за заявлений Трампа.На 15:00 курс доллара США составил 65,2525 рубля, что на 18 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро подорожал на 43,75 копейки до 73,2825 рубля. Стоимость бивалютной корзины на "Московской бирже" выросла на 29 копеек до 68,87 рубля.