Глава Национального учредительного собрания страны Диосдадо Кабельо сообщил, что задержан первый вице-президент оппозиционного парламента Венесуэлы, один из руководителей госпереворота 30 апреля Эдгар Самбрано.

Глава Национального учредительного собрания страны Диосдадо Кабельо сообщил, что задержан первый вице-президент оппозиционного парламента Венесуэлы, один из руководителей госпереворота 30 апреля​​​ Эдгар Самбрано.Сам Самбрано на своей странице в Twitter сообщил, что его машину окружили сотрудники Боливарианской службы разведки SEBIN.На эти сообщения сразу отреагировали власти соседних стран. Колумбия осуждает задержание Самбрано и требует его немедленного освобождения. Об этом сообщил глава МИД Колумбии Карлос Ольмес Трухильо, называя при этом режим "тирана" Мадуро диктатурой.Власти Аргентины осуждают задержание первого вице-спикера Национальной ассамблеи Венесуэлы Эдгара Самбрано, называя его борцом за демократию, и призывают немедленно его освободить, передает РИА Новости.Тем временем, президент Венесуэлы Николас Мадуро начал "процесс национального освобождения" и заявил, что его страна освобождается от доллара, хотя финансовые власти Венесуэлы наоборот практически полностью либерализовали его обращение 6 мая.